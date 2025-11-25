Diverse irregolarità su lavoro e sicurezza sono state scoperte dai Carabinieri della Stazione di Monti, insieme al personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Sassari e agli ispettori amministrativi e tecnici dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, durante un'ispezione presso un cantiere edile locale.



Dopo i controlli, l'amministratore dell'impresa responsabile dei lavori è stato denunciato per aver impiegato lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno e per varie violazioni delle norme di sicurezza del cantiere, tra cui la mancanza della "patente a crediti" prescritta, l'assenza del POS e l'uso di ponteggi non conformi.



Nello stesso contesto, l'azienda è stata multata per aver impiegato lavoratori in nero e per gravi violazioni delle norme di sicurezza, oltre che per non aver effettuato la comunicazione preventiva UNILAV, con sanzioni amministrative e ammende che superano i 15mila euro, portando alla sospensione dell'attività imprenditoriale.



Anche il coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva è stato denunciato per non aver coordinato correttamente le misure di sicurezza durante le lavorazioni.



