Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, sabato 24 gennaio, in via Trento a Nuoro, dove un’auto si è ribaltata autonomamente, finendo al centro della carreggiata, per cause ancora in fase di indagine.

Intervento immediato, attorno alle ore 15:00, dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e del mezzo, consentendo il ripristino delle normali condizioni di sicurezza e della viabilità.

Fortunatamente nessuna delle persone coinvolte è rimasta ferita e non è stato necessario il trasporto in ospedale per gli occupanti del veicolo.

Presenti sul posto anche la Polizia Locale, i Carabinieri di Nuoro e il personale sanitario del 118.