Momenti di paura presso l’Itis Giordano Bruno di Budrio, in provincia di Bologna, dove ieri, venerdì 23 gennaio, i Carabinieri sono intervenuti in seguito alla segnalazione di un’arma all'interno dell'istituto.

Come riportato da Tg Com 24, un'insegnante ha lanciato l'allarme dopo aver notato una lunga lama nello zaino di uno dei suoi studenti. Una volta giunti sul posto, i militari hanno effettuato una perquisizione trovando un machete nascosto tra i libri di scuola del ragazzo, che è stato condotto immediatamente in caserma per ulteriori accertamenti e per chiarire le motivazioni di tale gesto.



Una volta completate le procedure, il giovane è stato riaffidato ai genitori, mentre l'arma è stata sequestrata e lo studente è stato denunciato per il possesso di armi od oggetti che potrebbero arrecare offesa.

Attualmente, sempre come riporta il quotidiano, la Procura per i minorenni sta valutando la posizione del ragazzo, il quale non avrebbe fornito spiegazioni sulle motivazioni che lo hanno spinto a portare con sé il machete.