Gravi irregolarità igienico-sanitarie e l’assenza del manuale di autocontrollo obbligatorio sono state scoperte, durante la notte scorsa, un food truck gestito da un 40enne di Decimomannu, dai Carabinieri di Decimomannu, supportati dal Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Cagliari, che hanno effettuato un controllo mirato alla tutela della salute pubblica e della sicurezza sulle strade.

Alla luce di quanto riscontrato, i Carabinieri hanno disposto l’immediata chiusura dell’attività.

Le verifiche sui due mezzi utilizzati per l’attività hanno inoltre evidenziato la mancanza della copertura assicurativa, con conseguente fermo amministrativo dei veicoli. Complessivamente, al titolare sono state comminate sanzioni per circa 7.000 euro.

Nello stesso contesto, i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia hanno denunciato una 29enne di Iglesias, sorpresa alla guida della propria auto con un tasso alcolemico di 1,7 g/l, superiore al limite consentito dalla legge. Per la donna è scattato il ritiro immediato della patente.