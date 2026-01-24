Mercoledì 21 gennaio, presso la scuola secondaria di primo grado di Usellus, si è tenuto un incontro presieduto dal Maggiore Enrico Concas della Compagnia Carabinieri di Mogoro e dal Maresciallo Ordinario Gianluca Cabras della Stazione di Usellus, che ha coinvolto gli studenti delle classi prime, seconde e terze in una sessione informativa incentrata su temi come bullismo, cyberbullismo ed educazione digitale.



Il Maggiore Concas ha spiegato che questa iniziativa rientra nel progetto annuale di promozione della "cultura della legalità" portato avanti dai Carabinieri a livello nazionale. Si tratta di un'importante opportunità per sensibilizzare i giovani sull'importanza della sicurezza, promuovendo il rispetto delle regole e dell'educazione alla democrazia, nel rispetto dei diritti e dei doveri comuni.



Gli studenti hanno dimostrato grande interesse e partecipazione, ponendo domande e condividendo le proprie esperienze personali. Oltre a essere un momento di apprendimento, l'incontro ha favorito la socializzazione e il sostegno reciproco tra i giovani, contribuendo a creare un ambiente scolastico più coeso e sicuro.



La dirigente scolastica, Dott.ssa Annalisa Frau, ha espresso la sua soddisfazione per l'evento, sottolineando l'importanza dell'incontro con i Carabinieri nell'inculcare nei ragazzi valori di legalità, rispetto e responsabilità. Questa collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Ales continuerà con incontri programmati il 28 gennaio a Ruinas e il 4 febbraio ad Ales. Iniziative simili coinvolgeranno i militari della Compagnia Carabinieri di Mogoro nelle altre scuole dell'Alta Marmilla.