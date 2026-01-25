Un’auto è andata a fuoco nella tarda serata di ieri a Budoni, nella frazione di Muriscuvó. L’allarme è scattato intorno alle 22, quando sul posto è intervenuta la squadra 9A dei Vigili del fuoco del distaccamento di Siniscola.

I Vigili del fuoco hanno rapidamente domato le fiamme, evitando che l’incendio potesse estendersi ad altri veicoli o strutture vicine, e hanno successivamente provveduto alla messa in sicurezza dell’area.

A conclusione dell’intervento sono state avviate le indagini per ricostruire l’origine del rogo. Al momento non si esclude che l’incendio possa avere natura dolosa.