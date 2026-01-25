Momenti di apprensione nel primo pomeriggio nel Supramonte di Urzulei, in località Campus Bargius, dove due cacciatori hanno perso l’orientamento a causa delle avverse condizioni meteo, non riuscendo più a ritrovare la via del ritorno.

L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Tortolì. In un primo momento si è tentato il recupero con l’elicottero Drago 145, ma l’operazione è stata sospesa a causa della scarsa visibilità che insisteva sull’area.

Le operazioni di soccorso sono quindi proseguite via terra. Intorno alle 16.30, la squadra 11A dei Vigili del Fuoco è riuscita a raggiungere i due uomini che, seppur infreddoliti, sono stati trovati in buone condizioni di salute e sono stati accompagnati alla loro auto.