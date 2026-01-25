Si è concluso con un lieto fine l’intervento di soccorso scattato nel pomeriggio di sabato 24 gennaio nel territorio del Monte Arcosu, dove due cani da caccia si erano allontanati dal proprio padrone, facendo perdere le tracce da alcuni giorni.

Dopo lunghe ricerche, è stato lo stesso proprietario a riuscire a localizzare la posizione degli animali, fornendo le coordinate GPS alla sala operativa dei Vigili del fuoco. Immediato l’invio sul posto delle squadre specializzate: il nucleo Sommozzatori e la squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) del Comando dei Vigili del fuoco di Cagliari.

I soccorritori si sono addentrati in una zona particolarmente impervia, resa ancora più insidiosa dalle condizioni meteo avverse. Raggiunto il punto indicato grazie alle coordinate satellitari, le squadre hanno operato utilizzando un gommone da rafting e specifiche tecniche di soccorso fluviale alluvionale (SFA).

Una volta recuperati, i due cani sono stati portati in un’area sicura e quindi affidati al proprietario, risultando in buone condizioni di salute.

Le operazioni, complesse e delicate, hanno impegnato i Vigili del fuoco per diverse ore, confermando ancora una volta l’importanza della professionalità e della preparazione dei nuclei specializzati, fondamentali anche negli interventi di soccorso agli animali in difficoltà.