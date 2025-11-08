Alla Radioterapia oncologica dell’ospedale San Francesco di Nuoro è in fase di installazione il nuovo acceleratore lineare Elekta “Versa HD”, una delle apparecchiature più avanzate disponibili nel campo della cura dei tumori. L’intervento completa la dotazione tecnologica della Struttura Complessa, diretta da Francesco Fenu, e segna un importante passo avanti per la sanità nuorese.

Il sopralluogo di venerdì 7 novembre, guidato dal Commissario Straordinario dell’ASL 3 Angelo Zuccarelli, ha avuto il tono di una pre-inaugurazione. Presenti, tra gli altri, il sindaco di Nuoro Emiliano Fenu, il direttore generale di Ares Sardegna Giuseppe Pintor, e i dirigenti tecnici Barbara Podda e Davide Angius.

«La macchina è una versione avanzata del “Versa HD” già in uso, con accessori che la rendono ancora più performante» spiega Fenu. Dotata di quattro fasci di energia, tac di bordo IRIS e sistemi di SGRT e ABC, consente trattamenti di grande precisione e riduce l’esposizione dei tessuti sani. «Grazie a tecnologie come questa e all’esperienza del personale – aggiunge Fenu – possiamo trattare un numero crescente di pazienti che un tempo erano considerati non operabili».

Soddisfazione anche da parte del Commissario Zuccarelli: «Questa apparecchiatura arricchisce la dotazione tecnologica della Radioterapia e garantirà una qualità di trattamento eccezionale, anche nei casi più complessi».