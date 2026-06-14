Dopo alcuni giorni caratterizzati da condizioni meteo variabili, l’Italia si prepara a una fase più stabile e decisamente estiva. Secondo le previsioni del meteorologo Federico Brescia de iLMeteo.it, nel corso della settimana l’anticiclone si consoliderà sul Paese, favorendo giornate soleggiate e un progressivo aumento delle temperature.

Già dalla giornata di domenica il tempo si presenterà in prevalenza stabile su gran parte della Penisola, con valori termici in crescita e picchi che potranno raggiungere i 34 gradi nelle zone più calde.

A determinare questo cambiamento sarà l’arrivo dell’anticiclone subtropicale, destinato a portare condizioni di maggiore stabilità atmosferica e un generale rialzo delle temperature.

Le previsioni indicano infatti valori superiori alla media del periodo su gran parte del territorio nazionale, segnando l’avvio di una fase dal sapore pienamente estivo dopo i recenti episodi di instabilità.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: lunedì 15 giugno 2026 - fonte Arpas

Cielo irregolarmente nuvoloso per la presenza di nubi medio-alte con isolate precipitazioni, anche a carattere di rovescio, con cumulati deboli sul settore meridionale nella mattinata; poco nuvoloso dalla seconda parte della giornata.

Temperature: minime stazionarie, massime in leggero calo.

Venti: deboli variabili con tendenza a disporsi dai quadranti occidentali nelle ore centrali della giornata.

Mari: poco mossi, localmente mossi sulla costa sud-orientale dal pomeriggio.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: martedì 16 giugno 2026 - fonte Arpas

Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso.

Temperature: in leggera diminuzione, principalmente nei valori minimi.

Venti: a regime di brezza, calma nelle ore notturne.

Mari: poco mossi.

TENDENZA PER I GIORNI SUCCESSIVI - fonte Arpas

Le giornate di mercoledì e giovedì saranno caratterizzate da cielo generalmente sereno o poco nuvoloso salvo locali addensamenti. Le temperature tenderanno ad un progressivo aumento in entrambi i valori. I venti soffieranno a regime di brezza, calma nelle ore notturne. I mari saranno poco mossi ovunque.