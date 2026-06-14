Nella serata di ieri i militari della Stazione dei Carabinieri di Cagliari San Bartolomeo, appartenenti all’Arma dei Carabinieri, hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Cagliari nei confronti di un 63enne residente nell’hinterland cittadino, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine.

Il provvedimento riguarda una condanna definitiva a 2 anni e 6 mesi di reclusione per reati commessi nel 2023 in città, riconducibili a episodi contro la persona e il patrimonio. L’uomo è stato rintracciato nel corso dell’attività di esecuzione dell’ordinanza e accompagnato in caserma per le formalità previste.

Successivamente, espletati gli adempimenti di rito, è stato trasferito presso la casa circondariale di Uta, come disposto dall’Autorità Giudiziaria competente, per l’espiazione della pena.

L’intervento rientra nel quadro delle attività di esecuzione dei provvedimenti giudiziari e di controllo del territorio portate avanti dall’Arma, finalizzate a garantire l’effettività delle decisioni dell’autorità giudiziaria e il mantenimento della sicurezza pubblica.