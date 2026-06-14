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Nella serata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Dolianova hanno dato esecuzione a un’ordinanza di carcerazione emessa dal Tribunale di Tempio Pausania nei confronti di un 32enne di Suelli, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine.
Il provvedimento riguarda una pena definitiva superiore ai 4 anni di reclusione per reati commessi nel 2022 nella provincia di Sassari, in ambito di reati contro la persona.
L’uomo è stato informato dell’ordinanza, quindi accompagnato in caserma per le formalità di rito e successivamente trasferito presso la casa circondariale di Uta, come disposto dall’Autorità Giudiziaria competente.
L’operazione si inserisce nelle attività di esecuzione dei provvedimenti giudiziari portate avanti dall’Arma dei Carabinieri, finalizzate a garantire l’effettività delle decisioni dell’autorità giudiziaria e il controllo costante del territorio a tutela della collettività.