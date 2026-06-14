Fine settimana di controlli intensificati da parte dei Carabinieri della Compagnia di Sanluri, impegnati insieme alle Stazioni di Nuraminis, Serramanna, Samatzai, Lunamatrona e Villasor, oltre al Nucleo Operativo e Radiomobile.

L’attività, inserita nei servizi di prevenzione disposti dal Comando Provinciale, ha interessato le principali arterie stradali e i centri abitati dell’hinterland, con l’obiettivo di prevenire la criminalità diffusa e garantire la sicurezza stradale. Nel complesso sono state controllate oltre 60 persone e circa 30 veicoli.

Nel corso delle verifiche un 34enne è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale dopo un controllo e una perquisizione. Un 35enne, invece, è stato sorpreso alla guida senza aver mai conseguito la patente e successivamente trovato anch’egli in possesso di marijuana: per entrambi è scattato il sequestro della sostanza e le relative segnalazioni all’Autorità competente.

Nel corso dei posti di controllo effettuati nei centri di Sanluri e Lunamatrona, i militari hanno inoltre denunciato un 63enne e un 43enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine, perché trovati alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge. Per loro è scattato il ritiro della patente e il fermo dei veicoli.

Il 43enne è stato inoltre segnalato per porto di oggetti atti a offendere, dopo essere stato trovato in possesso di un coltello di oltre 20 centimetri, immediatamente sequestrato.

Tutti i soggetti coinvolti sono stati segnalati alle autorità competenti, a vario titolo. L’operazione rientra nel più ampio dispositivo quotidiano di controllo del territorio, volto a garantire sicurezza e prevenire comportamenti illeciti, soprattutto nelle ore serali e notturne.