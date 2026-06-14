Un 30enne del posto è stato denunciato in stato di libertà dai militari dell’Arma dei Carabinieri per la presunta ipotesi di evasione dalla detenzione domiciliare.

L’operazione è scaturita da un’attività di verifica svolta nella serata precedente dai Carabinieri della Stazione di Monserrato, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant'Elena. Durante i controlli effettuati presso l’abitazione indicata come luogo di espiazione della misura, l’uomo non è stato trovato.

I successivi accertamenti immediati hanno fatto emergere un allontanamento non autorizzato, ritenuto in violazione delle prescrizioni stabilite dall’Autorità Giudiziaria per la detenzione domiciliare a cui era sottoposto.

Conclusa la verifica e raccolti gli elementi utili, i militari hanno trasmesso le informazioni alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, che valuterà la posizione dell’uomo e l’eventuale aggravamento della misura cautelare.

L’episodio rientra nelle attività ordinarie di controllo e vigilanza svolte dall’Arma nei confronti delle persone sottoposte a misure restrittive, finalizzate a garantire il rispetto dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria e la tutela della legalità sul territorio.