Un incendio è divampato nelle campagne di Bonnanaro, in località Funtana de Pedru, rendendo necessario l’intervento del Corpo Forestale.

Per le operazioni di contrasto alle fiamme è stato impiegato anche un elicottero decollato dalla base operativa del Corpo Forestale di Anela, a supporto delle squadre impegnate sul terreno.

A coordinare le attività di spegnimento è stato il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione Forestale di Thiesi, che ha diretto l’intervento per contenere e domare il rogo.

Le operazioni si sono concentrate nell’area interessata dall’incendio per limitare l’estensione delle fiamme e mettere in sicurezza il territorio.