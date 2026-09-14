La settimana inizia con condizioni meteorologiche stabili e soleggiate, a eccezione di alcune nuvole residue sul versante ionico dell'estremo Sud. Le temperature si prevede che aumenteranno leggermente al di sopra della media stagionale, con punte che potrebbero raggiungere o superare i 30°C in alcuni casi. Tuttavia, secondo le previsioni del meteorologo Federico Brescia de iLMeteo.it, questa situazione è destinata a cambiare a partire dalla metà della settimana.

"Tra mercoledì e giovedì - afferma - l'ingresso di una perturbazione di origine atlantica raggiungerà le regioni del Centro-Nord, portando il ritorno di piogge e temporali con fenomeni localmente intensi". Non solo: il maltempo porterà un'ulteriore flessione delle temperature al Settentrione e sulle regioni centrali.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, lunedì 14 settembre

Cielo sereno o poco nuvoloso con passaggi di nubi alte.

Venti: a regime di brezza.

Mari: poco mossi, localmente mossi sul settore su-occidentale.

Previsioni per la giornata di domani, martedì 15 settembre

Cielo sereno o poco nuvoloso con addensamenti più consistenti nelle zone interne durante le ore pomeridiane.

Temperature: senza variazioni di rilievo in entrambi i valori.

Venti: a regime di brezza.

Mari: generalmente poco mossi.

Previsioni per la giornata di mercoledì 16 settembre

Cielo sereno o poco nuvoloso con addensamenti più consistenti nelle zone interne durante le ore pomeridiane.

Temperature: stazionarie in entrambi i valori.

Venti: a regime di brezza.

Mari: poco mossi con moto ondoso in leggero aumento sul settore settentrionale dalla tarda serata.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di giovedì e venerdì saranno caratterizzate da cielo irregolarmente nuvoloso con possibili isolate precipitazioni deboli. Le temperature tenderanno ad un generale calo in entrabi i valori. I venti soffieranno deboli con componente occidentale in rinforzo. I mari saranno mossi, molto mossi sul settore occidentale.