L'Italia sta per essere raggiunta da una nuova perturbazione che porterà piogge, vento e mare mosso a partire dal Piemonte e dalla Sardegna, per poi estendersi progressivamente al resto della Penisola entro sabato 7 novembre 2026, secondo le previsioni Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it.

La giornata di oggi, mercoledì 4 novembre, sarà caratterizzata da condizioni variabili ma sostanzialmente asciutte, con temperature in linea con le medie del periodo. Sull'arco alpino occidentale, tuttavia, sono attese deboli nevicate alle quote più elevate. "Sull'arco alpino occidentale - afferma Tedici - sono previste deboli nevicate oltre i 1400-1500 metri di quota".

Il peggioramento entrerà nel vivo domani, giovedì 5 novembre, quando piogge sparse interesseranno la Sardegna orientale e la Sicilia. Fenomeni deboli o localmente moderati sono previsti anche in Piemonte e Valle d'Aosta. A rendere più movimentata la situazione saranno inoltre i venti meridionali, con raffiche comprese tra 40 e 50 chilometri orari sui canali marittimi e sul Mar Ligure. I mari risulteranno molto mossi.

Il maltempo proseguirà anche durante il weekend. Venerdì le precipitazioni sparse coinvolgeranno Liguria, Piemonte e Sicilia, mentre piovaschi isolati raggiungeranno la fascia tirrenica centro-meridionale.

Sabato 7 sono attesi rovesci sulla Toscana, con fenomeni più deboli e isolati anche su Umbria, Lazio ed Emilia-Romagna. Residue precipitazioni potranno interessare inoltre Campania e Calabria.

La tendenza è invece verso un miglioramento a partire da domenica 8 novembre, quando il ritorno dell'alta pressione favorirà ampi spazi soleggiati su tutta la Penisola. Le temperature resteranno sostanzialmente stabili, in linea con le medie autunnali.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, mercoledì 4 novembre

Cielo nuvoloso con precipitazioni fino a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale con cumulati sino a elevati sui settori orientali. Fenomeni localmente di forte intensità specie tra Ogliastra e Baronie, altrove possibili precipitazioni isolate a eccezione dei settori nord-occidentali.

Venti: deboli di scirocco, localmente moderati dai quadranti orientali in Gallura.

Mari: mossi.

Previsioni per la giornata di domani, giovedì 5 novembre

Cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, fino a coperto sui settori orientali dell'Isola. Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati moderati; a est della regione, specie fra Ogliastra e Baronie, possibilità di temporali forti sparsi, con cumulati localmente fino a molto elevati.

Temperature: massime in leggero calo, minime in aumento.

Venti: deboli dai quadranti orientali, localmente moderati sui settori orientali. Durante i fenomeni temporaleschi saranno possibili raffiche fino a burrasca sui settori orientali.

Mari: mossi, localmente molto mossi.

Previsioni per la giornata di venerdì 6 novembre

Cielo irregolarmente nuvoloso con residue precipitazioni in mattinata sul settore nord-orientale. Generale miglioramento in serata.

Temperature: in leggero aumento.

Venti: deboli o moderati da nord-ovest.

Mari: mossi localmente molto mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Sabato e domenica il cielo sarà generalmente poco nuvoloso. Le temperature si manteranno pressoché stazionarie. I venti soffieranno variabili. I mari saranno prevalentemente mossi ovunque, con un possibile aumento del moto ondoso sabato sui settori occidentali della regione.