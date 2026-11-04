La Sardegna nuovamente flagellata dal maltempo: la Protezione civile regionale ha diramato un avviso di allerta per diverse aree dell'Isola, in considerazione delle precipitazioni attese nelle prossime ore. Il bollettino, emesso dal Centro Funzionale Decentrato, sarà valido dalle ore 18 di oggi, mercoledì 4 novembre, fino alle 23:59 di giovedì 5 novembre 2026.

La situazione più delicata riguarda le aree di allerta Flumendosa-Flumineddu e Gallura, dove è stato disposto il codice rosso per rischio idrogeologico, corrispondente a una criticità elevata. Per le stesse zone è stata inoltre prevista un'allerta arancione per rischio idrogeologico per temporali e gialla per rischio idraulico.

Codice giallo, invece, per rischio idrogeologico nelle aree di Iglesias, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro, dove la criticità è considerata ordinaria.

A queste disposizioni si aggiunge un ulteriore avviso di allerta gialla per rischio idrogeologico, valido dalle 00:00 alle 23:59 di giovedì 5 novembre, diramato dal Centro Funzionale Decentrato della Protezione civile regionale.

Pubblicato anche un Avviso di Condizioni Meteorologiche Avverse per piogge e temporali, che interesserà in generale tutta la Sardegna a partire dalle 18 di oggi, mercoledì 4 novembre, e fino alle 23:59 di domani.

Le previsioni meteo

L'allerta si inserisce in un quadro meteorologico caratterizzato dall'arrivo di una perturbazione che interesserà la Sardegna già dalla giornata di oggi. Secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, il peggioramento coinvolgerà in particolare i settori orientali dell'Isola, con piogge sparse e possibili temporali.

Per giovedì 5 novembre sono attese precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati moderati. Tra Ogliastra e Baronie non si esclude la possibilità di fenomeni temporaleschi forti e cumulati localmente molto elevati. Durante i temporali potranno inoltre verificarsi raffiche di vento fino a burrasca.

Venerdì 6 novembre è previsto un graduale miglioramento, con precipitazioni residue al mattino sul settore nord-orientale e condizioni più stabili in serata. Nel fine settimana, secondo la tendenza elaborata da Arpas Sardegna, il cielo sarà generalmente poco nuvoloso, con temperature pressoché stazionarie.

Cagliari, a Pirri indicazioni per i residenti: ecco le vie interessate

In vista delle condizioni meteorologiche previste, il Servizio di Protezione civile del Comune di Cagliari ha diffuso alcune norme di comportamento rivolte agli abitanti della Municipalità di Pirri, valide per l'intera giornata di giovedì 5 novembre, dalle 00:00 alle 23:59.

In particolare, viene raccomandato di evitare di parcheggiare nelle seguenti strade: via Balilla, nel tratto da piazza Italia a via Dandolo, e traverse; via Italia; via Dolianova; via Sinnai; via Settimo; via Mara; via Donori; via Santorre Di Santarosa; via Confalonieri; via Ampere.

Le auto eventualmente parcheggiate nelle strade indicate potranno essere trasferite nel parcheggio della piscina di Terramaini, in via Pisano.

L'amministrazione comunale invita inoltre la cittadinanza ad adottare comportamenti prudenti in presenza di fenomeni temporaleschi e a seguire alcune importanti misure di autoprotezione: non scendere nei piani interrati o seminterrati; non uscire di casa; allontanarsi dalle strade allagate, raggiungendo luoghi più elevati.

L'Amministrazione comunale ribadisce infine l'invito a tutte le cittadine e a tutti i cittadini alla massima prudenza e a seguire gli aggiornamenti attraverso i canali ufficiali del Comune di Cagliari.