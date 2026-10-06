Due fronti perturbati sono in arrivo, portando piogge anche intense da Nord a Sud. Un nucleo instabile proveniente dalla Germania causerà rovesci intensi in diverse regioni italiane come Liguria, Toscana, Lazio e Sardegna, con prevista estensione verso la Campania. In seguito, un secondo sistema perturbato più ampio coinvolgerà le regioni settentrionali e i settori tirrenici centrali, con possibili effetti anche sulla Campania.

È quanto afferma Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it sottolineando che il versante adriatico "risentirà in misura minore delle precipitazioni, risultando parzialmente protetto dalla barriera orografica appenninica".

Tra giovedì e venerdì la struttura andrà ulteriormente ad approfondirsi. Giovedì si prevedono precipitazioni abbondanti su Liguria di Levante, Toscana, Lazio, Campania e Friuli Venezia Giulia, mentre venerdì i fenomeni più consistenti saranno concentrati al Nord-Est e sulle regioni meridionali, in particolare lungo la fascia costiera del Basso Tirreno.

L'allontanamento dei sue sistemi è previsto nel fine settimana. La situazione migliorerà a partire dalle regioni centro-settentrionali per poi estendersi al Meridione.

LE PREVISONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, martedì 6 ottobre

Cielo irregolarmente nuvoloso con precipitazioni isolate ì, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli sui settori centrali e settentrionali. Riduzione della copertura nuvolosa e attenuazione dei fenomeni dal tardo pomeriggio.

Venti: deboli da Ovest Nord-Ovest sulle zone centrali e meridionali dell'Isola, maggiore variabilità altrove.

Mari: mossi sui settori orientale e meridionale, poco mossi altrove.

Previsioni per la giornata di domani, mercoledì 7 ottobre

Cielo velato, con aumento della copertura dal pomeriggio. Isolate deboli precipitazioni sul settore settentrionale e occidentale dalla serata.

Temperature: minime in lieve calo, massime in aumento.

Venti: deboli variabili.

Mari: generalmente mossi, poco mossi in mattinata sul bacino meridionale e occidentale.

Previsioni per la giornata di giovedì 8 ottobre

Cielo nuvoloso con precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati localmente moderati sui settori occidentali.

Temperature: minime in lieve aumento, massime in leggero calo.

Venti: deboli o moderati dai quadranti occidentali con rinforzi in serata lungo le coste settentrionali.

Mari: generalmente mossi o molto mossi.

Tendenza per i giorni successivi

La giornata di venerdì sarà caratterizzata da cielo nuvoloso con precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati localmente moderati. Sabato il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con attenuazione della copertura dal pomeriggio. Le temperature tenderanno a diminuire in entrambi i valori. I venti soffieranno deboli o moderati con locali rinforzi da Nord-Ovest, in attenuazione. I mari saranno molto mossi, localmente agitati.