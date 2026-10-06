"Un bilancio altamente positivo e una grandissima soddisfazione": con queste parole e tanto entusiasmo, il sindaco di Mandas, Umberto Oppus, traccia il bilancio della XVIII edizione del Festival Lawrence, conclusasi con il viaggio a bordo del Trenino Verde. Un appuntamento che, anche nell’ultima giornata, ha registrato una grande partecipazione, con il treno storico gremito di passeggeri.

"È stato davvero bello vedere il Treno storico pieno e ricco di colori e sogni", sottolinea Oppus ai nostri microfoni, ringraziando gli Amici del Vittoriano e quanti hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa, tra cui Esedra Escursioni, Barbagia Express e Alessandro Murino Servizi Turistici.

Proprio il Trenino Verde ha rappresentato uno degli elementi caratterizzanti del Festival, riportando il pubblico a vivere la dimensione del viaggio che da sempre accompagna la manifestazione dedicata a D.H. Lawrence. "La carrozza sempre colma di gente", ribadisce il sindaco, soddisfatto della risposta ottenuta anche dagli appuntamenti culturali e dalle iniziative inserite nel programma.

Un bilancio che comprende anche le premiazioni e gli incontri che hanno caratterizzato il Festival. Tra i riconoscimenti, il Premio Speciale Lawrence è stato assegnato al regista Gianfranco Cabiddu, mentre il Premio Lawrence per il Giornalismo è andato a Roberto Giacobbo. Un’altra delle novità sottolineate da Oppus è stata la conferenza museale, inserita nel programma della manifestazione.

Ma a rendere ancora più significativo il finale del Festival è arrivata la notizia della vittoria di Marcello Fois al Premio Campiello. Lo scrittore nuorese, già destinatario del Premio Lawrence per la Letteratura, ha conquistato la 64ª edizione del prestigioso riconoscimento con L’immensa distrazione, pubblicato da Einaudi.

Fois ha ottenuto 83 voti sui 282 espressi dalla Giuria dei Trecento Lettori Anonimi, superando di appena tre preferenze Alcide Pierantozzi, fermatosi a 80. Un risultato che a Mandas viene accolto con particolare soddisfazione, "Siamo stati porta fortuna - scherza Oppus, definendo la vittoria di Fois - un premio nel premio". Una coincidenza che, ricorda il sindaco, non è nuova per il Festival Lawrence: anche Salvatore Niffoi e Andrea Molesini, dopo aver ricevuto il Premio Lawrence per la Letteratura, hanno conquistato il Campiello.

"Auguri di cuore a Marcello Fois" aggiunge Oppus, in attesa di poterlo salutare a Mandas per la consegna del riconoscimento.

Per il sindaco, dunque, la XVIII edizione lascia un bilancio fatto di partecipazione, cultura e valorizzazione del territorio. "Grande risposta", ribadisce, guardando a un Festival che, appuntamento dopo appuntamento, ha visto le carrozze riempirsi di pubblico e il programma crescere. E proprio il successo della manifestazione, conclude Oppus, "solleva l’asticella" per il futuro.