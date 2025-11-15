Paura a San Gavino dove un uomo è stato avvistato sui binari della stazione nel momento in cui un treno stava arrivando.

Questo comportamento pericoloso ha costretto il macchinista a fermare bruscamente il treno, causando ritardi significativi e disagi per i passeggeri e la regolarità del servizio ferroviario.

I carabinieri sono intervenuti prontamente dopo aver ricevuto la segnalazione e hanno iniziato a cercare l'uomo all'interno della stazione, e individuandolo poco dopo nel bar della stazione: è stato identificato come un giovane disoccupato di 25 anni originario del Sudan e residente nel Cagliaritano.

Non ha fornito una spiegazione plausibile per il suo comportamento e è stato segnalato all'Autorità giudiziaria per interruzione di pubblico servizio.