Nella notte tra venerdì e sabato, intorno alle 2:30, i Vigili del fuoco del distaccamento di Iglesias sono intervenuti in via Fratelli Bandiera, nel centro di Domusnovas, per un incidente che ha visto coinvolte due auto. Le vetture si sono scontrate e i pompieri hanno lavorato per mettere in sicurezza sia i mezzi che la carreggiata, resa pericolosa dai detriti.

Tra le persone a bordo dei due veicoli si contano cinque feriti. Tutti sono stati assistiti dal personale del servizio territoriale di emergenza, arrivato sul posto con più ambulanze, e successivamente accompagnati in ospedale per accertamenti e cure.

Presenti anche le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi necessari e avviato gli accertamenti di competenza per ricostruire la dinamica dell’incidente.