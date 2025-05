Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha emesso oggi un avviso di allerta meteo di codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico dovuto a temporali, valido dalle 14:00 alle 20:59 di venerdì 16 maggio. Le aree interessate sono Campidano, Flumendosa-Flumineddu e Tirso.

Anche la città metropolitana di Cagliari è coinvolta. In particolare, Pirri, zona già nota per la sua vulnerabilità agli allagamenti, è sotto osservazione. La Protezione civile del Comune ha diffuso un elenco dettagliato delle strade dove è sconsigliato parcheggiare durante l’allerta per evitare danni:

- via Balilla (da piazza Italia a via Dandolo) e relative traverse

- via Italia

- via Dolianova

- via Sinnai

- via Settimo

- via Mara

- via Donori

- via Santorre Di Santarosa

- via Confalonieri

- via Ampere.

Le automobili già presenti in queste strade potranno essere trasferite nel parcheggio della piscina di Terramaini, in via Pisano, appositamente individuato come area sicura.

Nel comunicato, la Protezione civile raccomanda comportamenti prudenti e invita alla massima diffusione delle informazioni. "In presenza di fenomeni temporaleschi è consigliabile restare nelle proprie abitazioni; se ci si trova in un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori", si legge nella nota.

Altri consigli fondamentali includono:

- limitare gli spostamenti in auto ai soli casi di urgenza;

- evitare di attraversare torrenti in piena, a piedi o con veicoli;

- non sostare in prossimità di ponti, argini e sottopassi.