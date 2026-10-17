"Ma secondo voi Vannacci c'è o ci fa? Ci vediamo a Firenze, sempre che accetti di confrontarsi anche sulla politica". Così Matteo Renzi replica sui social a Roberto Vannacci, che gli rinfacciava di non essersi presentato a una sfida a nuoto a Costa Rei, in Sardegna.

"Non capisce proprio o fa finta di non capire? Avevamo detto maratona e quello è andato a nuoto. La maratona si fa con le scarpe e si corre, il nuoto con la cuffia e gli occhialini. Generale - dice il leader di Italia viva in un video sui social -, te sei così, capisci fischi per fiaschi, come quando noi diciamo Europa e tu capisci Russia. Bando alle ciance, vuoi fare la sfida con la maratona? Benissimo, 29 novembre, 42 chilometri e si corre. Vuoi farti anche la nuotatina dopo, per me sei libero anche di tornare a Viareggio a nuoto: fai Firenze-Pisa con l'Arno e poi risali su. Certo, c'è l'acqua sudicia, però sempre meno sudicia e sporca delle riunioni di coalizione con AfD. E poi, una volta fatta la maratona, se hai voglia, caro generale, facciamo un confronto sulla politica, perché ci pagano per questo, non per fare discorsi".

"Sul tema dei diritti, dei bambini con disabilità, sui temi della sicurezza, dell'economia, io sono pronto a un confronto con te. Perché - conclude l'ex premier - al di là di come finisca la maratona il 29 novembre, tra noi e voi c'è un mondo di differenza".