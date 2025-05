Un silenzio durato qualche giorno, poi un lungo post intriso di dolore, amore e riconoscenza. Così Gino Leonardo Mascia, influencer 32enne originario di Quartu ed ex parrucchiere, ha annunciato la scomparsa della sua amatissima nonna Anna, diventata negli anni una presenza affettuosa e amatissima dal suo pubblico social, protagonista insieme a lui di tanti video virali.

"È arrivato il momento che non avrei mai voluto arrivasse" scrive Gino. "Per anni ho pensato a come sarebbe stato non averti più con me e come avrei potuto andare avanti senza te, ancora non lo so, non so se avrò le forze di poter solo immaginare questa vita senza te. Ho bisogno di sentirti, parlarti, guardarti, toccarti".

Il giovane racconta la profondità di un legame che andava oltre la quotidianità, fatto di presenza costante, tenerezza e rispetto. "Sono stato la tua priorità fino all’ultimo giorno, fino agli ultimi respiri, ho deciso di non volerti più vedere dormire ma di aspettare che riaprissi gli occhi e mi parlassi ma tu ti sei addormentata e non ti sei più svegliata".

Nel post, accompagnato da una carrellata di immagini piene di sorrisi e intimità, Gino condivide la gratitudine per tutto ciò che nonna Anna gli ha trasmesso: "Mi hai insegnato a vivere, a essere quel che sono, a dare valore a tutto, ad essere una brava persona. Non so se ci sono riuscito, ma tu me lo hai insegnato e io mi sento uguale a te".

Un amore così grande da aver orientato anche le sue scelte di vita: "Ho voluto rinunciare ai miei sogni per 30 anni perché sapevo che tu non avresti mai voluto avermi lontano e ho provato a sognare assieme a te. Ora proverò a fare quello che tu amavi vedermi fare, non so se ci riuscirò, non so se avrò le forze e non so come andrà ma ti prometto che ci proverò nuovamente".

Il messaggio si chiude con parole che toccano il cuore: "Nessuno mi amerà mai come e quanto mi hai amato tu, tu mi hai insegnato cosa significa la parola Amore, quello vero, quello incondizionato. Anche se adesso sono arrabbiato perché mi hai abbandonato, ti amo, ti amerò per sempre e ti prometto che mi prenderò cura di mamma, è quello che tu avresti voluto da me. Non sarò mai più quello di prima. È un dolore immenso che non mi darà mai pace, sei ovunque nella mia vita, Nonna".

Tutta la redazione di Sardegna Live si unisce al dolore di Gino e della sua famiglia in questo momento di grande tristezza.