Il Cagliari è salvo. Dopo una serie di partite negative, arriva finalmente la vittoria che sancisce la permanenza del club rossoblù in Serie A anche per la prossima stagione. Una vittoria netta, senza discussione, come chiesto dai tifosi alla vigilia.

La pratica è stata sistemata praticamente già nel primo tempo, con i gol all'11' di Mina e di Piccoli al 41'. Nella ripresa poi il tris di Deiola al 71' dopo un azione collettiva magistrale.

È stato un percorso tortuoso ma alla fine il Cagliari ha raggiunto il tanto agognato obiettivo, rinviato troppe volte nelle ultime settimane, dopo la vittoria di Verona. Con questa sconfitta, invece, il Venezia è a un passo dalla Serie B.

Cagliari (4-4-2): Caprile, Zappa, Mina, Luperto, Augello; Zortea (42' st Pintus), Adopo (42' st Viola), Makoumbou (29' st Prati) Deiola (29' st Marin); Luvumbo (12' st Gaetano), Piccoli. (1 Ciocci, 71 Sherri, 33 Obert, 24 Palomino, 21 Jankto, 9 Coman, 80 Kingstone). All.: Nicola.

Venezia (3-5-2): Radu, Schingtienne (2Zampano) Idzes, Candè; Zerbin, Perez (29' st Doumbia) Nicolussi Caviglia, Busio Ellertsson (24' st Haps) ; Yeboah (24' st Maric) Oristanio (32' st Gytkyaer). (1 Joronen, 23 Grandi, 35 Stankovic, 16 Marcandalli, 18 Fila, 19 Bjarkason, 21 Sagrado, 33 Sverko, 79 Carboni). All.: Di Francesco.

Arbitro: Pairetto di Nichelino. Reti: nel pt 11' Mina, 42' Piccoli; nel st 25' Deiola.

Angoli: 8-7 per il Cagliari; Ammoniti: Idzes, Deiola per scorrettezze. Spettatori: 16.176.