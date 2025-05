Incidente mortale sul lavoro questo pomeriggio in un caseificio lungo la statale 131, all’altezza di Marrubiu, in provincia di Oristano. La vittima è un uomo di circa 70 anni, impegnato in un intervento all’esterno della struttura, nel piazzale antistante lo stabile.

La tragedia si è consumata attorno alle 16. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe precipitato da un’altezza compresa tra i quattro e i cinque metri. Una caduta rivelatasi fatale. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto, l’uomo era ancora cosciente e lamentava forti dolori. Ma le sue condizioni sono peggiorate rapidamente. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dell’equipe medica, per lui non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti e ascoltato le persone presenti al momento dell’accaduto. Sarà ora compito degli investigatori ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e chiarire eventuali responsabilità.

AGGIORNAMENTO ORE 20:00 - Antonio Meloni, 75 anni, di Terralba, fratello del leader indipendentista Doddore Meloni, scomparso il 5 luglio del 2017, è la vittima. L'uomo sarebbe salito su un vecchio montacarichi per poi precipitare da un'altezza di quattro-cinque metri.