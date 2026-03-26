Nelle prime ore della mattina di oggi, giovedì 26 marzo 2026, i Carabinieri della Stazione di Villamar hanno arrestato un uomo di 36 anni, già noto alle autorità, con la pesante accusa di furto aggravato.

L'uomo, secondo quanto riferito dai militari, è stato sorpreso mentre rubava generi alimentari dai distributori automatici dell'Istituto Comprensivo del paese, dove si era introdotto illegalmente.

In seguito all'arresto, i Carabinieri hanno perquisito la casa dell'uomo e hanno trovato un microscopio e altri oggetti didattici che sono stati collegati a furti precedenti commessi nella stessa scuola.

Dopo le indagini, l'uomo è stato portato in caserma e successivamente tradotto al Tribunale di Cagliari per affrontare un'udienza con rito direttissimo, come stabilito dall'Autorità Giudiziaria, per rispondere delle accuse a suo carico.