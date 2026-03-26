Intervento della Polizia di Stato nei giorni scorsi alla stazione ferroviaria di Olbia, dove era stato segnalato un uomo in forte stato di agitazione mentre cercava di forzare la porta della toilette, all’interno della quale si sarebbe rifugiata una donna per sottrarsi alla sua furia.

Gli agenti della squadra volante del Commissariato di Olbia, giunti sul posto, non hanno potuto verificare il presunto tentativo di aggressione, ma hanno individuato immediatamente il soggetto, un cittadino straniero, che alla loro vista ha assunto un comportamento aggressivo e poco collaborativo.

Nonostante i ripetuti tentativi di riportarlo alla calma, l’uomo ha continuato a opporre resistenza, rendendo necessario l’intervento con il taser per poterlo bloccare. Una volta immobilizzato, è stato accompagnato negli uffici del Commissariato, dove è stato anche visitato dal personale sanitario intervenuto sul posto.

Al termine degli accertamenti, è stato denunciato in stato di libertà per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e per interruzione di pubblico servizio. Durante l’episodio, infatti, si è registrato un ritardo nella partenza del treno diretto a Chilivani.