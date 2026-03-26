Modifiche alla viabilità nell’area di Bonaria a Cagliari in vista della rappresentazione della Passione di N. S. Gesù Cristo in programma il 28 marzo. Con l’ordinanza dirigenziale n. 658/2026, scattano una serie di limitazioni al traffico e alla mobilità pedonale per garantire sicurezza e gestione dell’evento.

Dalle ore 8 di venerdì 27 marzo fino alle 23 di sabato 28, sarà interdetto il passaggio pedonale sulla scalinata davanti alla Basilica di Bonaria. Nella giornata di sabato, dalle 12 alle 24, divieto di sosta con rimozione forzata nel viale Diaz, nel tratto tra via Ancona e viale Cimitero, in entrambe le direzioni.

Sempre sabato, dalle 17 alle 24, scatterà il blocco della circolazione veicolare – compresi i mezzi pubblici – nel viale Diaz (tra via Ancona e viale Cimitero) e nel viale Cimitero (tra viale Bonaria e viale Diaz). Previsto anche il divieto di accesso al viale Diaz dalla piazza Dei Centomila.

Nella stessa fascia oraria entreranno in vigore diverse deviazioni: limitazioni alle svolte tra viale Bonaria e viale Cimitero, obblighi di direzione tra via Ancona e viale Diaz e modifiche alla circolazione in via Bottego e via Caboto.

I provvedimenti sono stati adottati per assicurare la sicurezza pubblica, tutelare i partecipanti e consentire il regolare svolgimento della manifestazione religiosa.