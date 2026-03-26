Si è svolta oggi ad Abbasanta, presso la sede dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sardegna, la “Giornata della Legalità”, un incontro di sensibilizzazione dedicato agli studenti del Liceo Scientifico Mariano IV di Oristano – sede di Ghilarza – e dell’Istituto Comprensivo di Ghilarza e Abbasanta.

Ad accogliere i ragazzi e i docenti accompagnatori sono stati il Comandante in sede vacante dello Squadrone, Capitano Tonino Ferrara, e il Comandante della Compagnia Carabinieri di Ghilarza, Capitano Antonio Zarrillo. L’evento è iniziato con un coffee break di benvenuto, momento informale che ha favorito il primo dialogo tra studenti e militari.

La mattinata ha affrontato temi di grande attualità, come bullismo, cyberbullismo e educazione digitale, sottolineando anche il divieto di portare coltelli o oggetti atti ad offendere e le conseguenze legali legate al possesso di armi improprie.

Le attività sono poi proseguite con dimostrazioni operative dello Squadrone Eliportato, che hanno permesso agli studenti di conoscere da vicino le modalità di intervento e le capacità operative del Reparto. Particolare interesse hanno suscitato le unità cinofile, impegnate in esercitazioni di ricerca e controllo di armi e stupefacenti.

La giornata si è conclusa con la visita al Nucleo Carabinieri per la Tutela Agroalimentare, dove sono stati illustrati i compiti istituzionali per la sicurezza e la qualità dei prodotti agroalimentari.

L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di crescita e confronto, rafforzando nei giovani il senso civico, il rispetto delle regole e la fiducia nelle istituzioni. I dirigenti scolastici hanno sottolineato l’importanza dell’incontro per responsabilizzare gli studenti e confermato la disponibilità a futuri eventi simili.