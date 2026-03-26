Nuovo incarico ai vertici della Asl Ogliastra: Stefania Ferrari è stata nominata direttrice amministrativa. Subentra alla dottoressa Elena Weber, alla quale l’Azienda ha rivolto un ringraziamento per il lavoro svolto.

L’annuncio è stato accompagnato dalle parole del direttore generale Andrea Fabbo: «Siamo certi che la professionalità e la solida competenza della dottoressa Ferrari rappresentino una risorsa fondamentale necessaria per affrontare le sfide che ci attendono - ha dichiarato il direttore generale della Asl Ogliastra, Andrea Fabbo - al contempo, rivolgiamo un ringraziamento alla dottoressa Elena Weber e le auguriamo il meglio».

Classe 1972, originaria di Modena, Ferrari vanta un’esperienza di circa venticinque anni nel settore sanitario. Prima di arrivare in Ogliastra ha guidato il Servizio Unico Gestione Economico-Operativa del Personale dell’Aou di Modena, operando in comando presso la Usl del capoluogo emiliano. In precedenza ha lavorato a lungo, per oltre diciotto anni, nell’area Bilancio e Finanze della stessa azienda ospedaliero-universitaria.

Con questa nomina si completa la Direzione strategica della Asl Ogliastra, che oltre al direttore generale Andrea Fabbo comprende Alessandro Baccoli alla direzione sanitaria e Lorena Paola Urrai alla guida dei servizi sociosanitari.