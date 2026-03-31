Il Comune di Ploaghe ottiene un finanziamento complessivo di 2,63 milioni di euro per il progetto di riqualificazione dell’area dei capannoni dell’ex Genio Militare, avviando concretamente il percorso di rigenerazione urbana della zona vicina alla stazione ferroviaria. Con la firma della prima convenzione, che stanzia 50 mila euro per la redazione del P.i.r.u., prende ufficialmente il via l’iter che porterà alla realizzazione dell’intervento.

L’area interessata si estende su circa 7mila metri quadrati e comprende due capannoni storici di 750 metri quadrati ciascuno, oltre a un edificio su due livelli. L’idea progettuale risale al 2018, quando il Comune partecipò a un avviso regionale dedicato ai programmi integrati di riqualificazione urbanistica.

Il progetto punta a restituire nuova vita agli spazi, trasformandoli in un polo dedicato alla produzione e alla valorizzazione dei saperi locali e delle tradizioni del territorio. Gli ambienti saranno destinati ad attività culturali, esposizioni, laboratori e iniziative di promozione delle eccellenze locali.

Tra gli elementi qualificanti anche la realizzazione di un sovrappasso pedonale sulla linea ferroviaria, che collegherà direttamente l’area al centro abitato, ricucendo una zona che comprende anche la pista di atletica e il piano di insediamenti produttivi. Prevista inoltre una piastra coperta di oltre 400 metri quadrati per eventi pubblici, fiere e manifestazioni legate alle tradizioni.

«Questo progetto – dichiara il sindaco Carlo Sotgiu – rappresenta un investimento importante per la comunità e per il futuro del paese. Coniuga recupero, sostenibilità e valorizzazione dei saperi locali, offrendo nuove opportunità di crescita economica, culturale e sociale. È un passo decisivo verso una Ploaghe più connessa, vivibile e attenta al proprio patrimonio.»