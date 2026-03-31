Una giornalista americana, Shelly Kittleson, è stata rapita nella serata a Baghdad. La notizia è stata riportata da diversi media dell’area, mentre il ministero dell’Interno iracheno ha confermato il sequestro di un reporter straniero senza ufficializzarne l’identità.

Kittleson lavora come freelance per varie testate internazionali e italiane, tra cui anche l’agenzia Ansa. Proprio nella giornata di oggi era stato pubblicato sul Foglio un suo articolo dal titolo 'Il prezzo della neutralità curda. Gli attacchi nel Kurdistan iracheno'.

Dopo l’accaduto, le autorità hanno attivato immediatamente le operazioni di ricerca. "Le forze di sicurezza hanno immediatamente avviato un'operazione per catturare i criminali, agendo sulla base di informazioni di intelligence accurate", ha fatto sapere il ministero dell’Interno, aggiungendo che durante la fuga il veicolo utilizzato dai rapitori si è ribaltato.

Secondo quanto riportato, una persona sospettata di coinvolgimento nel sequestro sarebbe già stata arrestata, mentre proseguono le ricerche per individuare altri eventuali responsabili. "Sono in corso ricerche per individuare altri individui coinvolti".