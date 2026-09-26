Si è conclusa con un risultato straordinario l'iniziativa "Puliamo Pattada", promossa dal Comune di Pattada in collaborazione con Legambiente il 18 settembre scorso. Una giornata dedicata alla tutela dell’ambiente e alla sensibilizzazione della cittadinanza, che ha visto protagonisti grandi e piccoli in un’importante attività di cura e valorizzazione del territorio.

La campagna ha coinvolto per un'intera mattinata gli anziani del paese, i bambini delle scuole elementari e medie, le associazioni del posto, gli amministratori e gli operatori della Logudoro Servizi. Tutti insieme ambasciatori di una cultura della sostenibilità.

Dopo una breve lezione di formazione tecnica fornita dagli addetti ai lavori agli alunni delle scuole, sono state individuate alcune aree target dove numerose squadre munite di kit Legambiente hanno operato per raccogliere immondizia da conferire all'eco-stazione mobile.

Il peso dei rifiuti raccolti durante la proficua giornata e debitamente smistati è risultato di 200 kg, un risultato importante e concreto che ha restituito decoro e pulizia in diverse località del paese. La mattinata è culminata in un momento di convivialità e confronto sui risultati raggiunti, che ha reso i cittadini più consapevoli.

L’obiettivo, infatti, non è stato soltanto quello di recuperare i rifiuti abbandonati, ma anche di promuovere una maggiore coscienza sull’importanza di mantenere puliti gli spazi pubblici e di adottare comportamenti rispettosi dell’ambiente nella vita quotidiana. “Puliamo Pattada” si è dunque rivelata molto più di una semplice giornata di raccolta dei rifiuti: è stata un’occasione di educazione, partecipazione e cittadinanza attiva.