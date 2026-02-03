Disagi contenuti ma lavori in corso da questa mattina in via Is Mirrionis, a Cagliari, dove le squadre di Abbanoa sono intervenute per riparare un improvviso guasto alla condotta idrica.

L’intervento è scattato nelle prime ore di questa mattina e ha riguardato uno dei tratti principali della rete che serve la zona. Per limitare al minimo i disservizi, gli operatori hanno eseguito una serie di manovre tecniche di deviazione dei flussi, dirottando l’erogazione sulle condotte secondarie parallele, sulle quali sono presenti gli allacci delle utenze. La condotta principale interessata dal guasto è infatti isolabile a tratti, consentendo di intervenire senza bloccare completamente la distribuzione dell’acqua.

Secondo quanto spiegato dalla società, non sono previste interruzioni del servizio, ma non si escludono cali di pressione, soprattutto ai piani più alti dei condomini della zona. Una situazione che potrebbe protrarsi fino al completamento delle riparazioni.

Al termine dei lavori, l’acqua potrebbe presentarsi temporaneamente torbida, un fenomeno legato allo svuotamento e al successivo riempimento delle tubazioni, destinato a rientrare in breve tempo.