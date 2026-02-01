Sarebbe stato sorpreso all’interno di una scuola dopo aver forzato una porta sul retro con arnesi da scasso: così un uomo di 49 anni è finito in manette nella notte a Serramanna nel corso di un’operazione dei militari dell’Arma dei Carabinieri.

I carabinieri dell’aliquota operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sanluri, impegnati in un servizio mirato contro i furti negli edifici scolastici, avrebbero colto l’uomo in flagranza all’interno dell’istituto “Michelangelo Buonarroti”. Il 49enne, originario di Decimomannu, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, si sarebbe introdotto dopo aver forzato una porta posteriore.

Bloccato immediatamente, è stato sottoposto a perquisizione personale: nella sua disponibilità sarebbe stato rinvenuto un attrezzo metallico lungo circa cinquanta centimetri, presumibilmente utilizzato per l’effrazione e successivamente sequestrato. Ricostruita la dinamica dei fatti, l’uomo è stato condotto in caserma e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria con l’accusa di tentato furto aggravato.