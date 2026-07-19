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Intervento del Corpo Forestale per domare un incendio divampato nelle campagne di Furtei, in località "Is Concas".
Per le operazioni di spegnimento è stato impiegato anche un elicottero decollato dalla base operativa del Corpo Forestale di Villasalto, a supporto delle squadre impegnate sul terreno.
A coordinare le attività è il Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) della Stazione Forestale di Sanluri, che gestisce gli interventi per contenere il rogo e impedirne l'ulteriore propagazione.