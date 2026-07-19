Proseguono gli interventi del Corpo Forestale per fronteggiare due incendi divampati nelle campagne di Florinas e Burgos, dove sono impegnate squadre a terra e cinque elicotteri.

Il primo rogo interessa il territorio di Florinas, in località "Nuraghe Sa Figu". Sul posto operano due mezzi aerei del Corpo Forestale: un elicottero decollato dalla base di Limbara e il SuperPuma proveniente da Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono coordinate dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) della Stazione Forestale di Ploaghe.

Un secondo incendio è invece in corso nelle campagne di Burgos, in località "R. Truveinerva". In questo caso sono stati impiegati tre elicotteri, partiti dalle basi operative di Anela, Bosa e Alà dei Sardi, da dove è decollato anche il SuperPuma. Il coordinamento delle operazioni è affidato al D.O.S. della Stazione Forestale di Bono.

Le attività di spegnimento sono ancora in corso per contenere l'avanzata delle fiamme e mettere in sicurezza le aree interessate dai due roghi.

A causa di un incendio che interessa il territorio di Florinas, è stata disposta la chiusura temporanea della SS131 Carlo Felice nel tratto compreso al km 190, sulla direttrice Sassari-Cagliari. Il traffico è stato interrotto per consentire le operazioni di spegnimento e garantire la sicurezza degli automobilisti.