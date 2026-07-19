Dopo oltre un mese di caldo intenso e temperature ben al di sopra delle medie stagionali, la prossima settimana porterà un cambiamento delle condizioni meteo. Secondo Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, la lunga fase di afa che ha interessato l'Italia è ormai agli sgoccioli, anche se prima della svolta sono attesi gli ultimi picchi di calore e una crescente instabilità.

Domenica il tempo resterà in prevalenza soleggiato su tutta la Penisola, con valori ancora molto elevati soprattutto al Centro-Sud. Nelle due Isole Maggiori le temperature potranno superare i 40 gradi. Al Nord, invece, "A causa della tantissima energia presente, non si esclude il rischio di grandinate anche di forte intensità", avverte il meteorologo.

Il cambio di scenario è previsto da martedì 21 luglio, quando una vasta area di bassa pressione sulla Scandinavia favorirà l'arrivo di correnti più fresche verso il Mediterraneo. Il contrasto con l'aria calda accumulata nelle ultime settimane potrà generare fenomeni intensi, con temporali, forti raffiche di vento e grandinate, inizialmente al Nord e successivamente anche al Centro-Sud.

L'aspetto più atteso sarà però il deciso calo delle temperature. Nei giorni successivi l'espansione dell'Anticiclone delle Azzorre riporterà condizioni più stabili e un clima più gradevole, con valori finalmente in linea con le medie del periodo.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: lunedì 20 luglio 2026 - fonte Arpas

Cielo generalmente poco nuvoloso.

Temperature stazionarie.

Venti deboli occidentali.

Mari poco mossi.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: martedì 21 luglio 2026 - fonte Arpas

Cielo generalmente poco nuvoloso.

Temperature stazionarie.

Venti deboli occidentali.

Mari poco mossi.

TENDENZA PER I GIORNI SUCCESSIVI - fonte Arpas

Mercoledì e giovedì si avrà cielo poco nuvoloso, temperature in graduale calo, venti deboli o moderati nord-occidentali con locali rinforzi, e mari da poco mossi a mossi.