Si è chiusa con la consegna del comunicatore oculare la prima parte della vicenda che riguarda la donna di Alghero affetta da SLA. L’ausilio è stato consegnato oggi; per la carrozzina, invece, l’arrivo è previsto entro il mese di gennaio.

La richiesta dei due dispositivi era stata presentata il 4 novembre scorso dai familiari della paziente all’ufficio protesica del distretto di Alghero. Da quel momento la Asl ha avviato l’iter amministrativo per la fornitura degli ausili.

Il percorso si è rivelato più articolato per il comunicatore oculare: trattandosi di un’apparecchiatura altamente specifica, indicata direttamente dai pazienti, non era disponibile sulla piattaforma regionale SardegnaCat. La procedura è quindi proseguita attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione di Consip, con l’acquisto formalizzato il 19 dicembre tramite determinazione del servizio acquisti, al termine di circa due mesi di trattativa.

Diverso il caso della carrozzina, che deve essere realizzata su misura: la ditta aggiudicataria è attualmente al lavoro sul dispositivo, la cui consegna è prevista entro gennaio, in tempi comunque inferiori ai tre mesi dalla presentazione della domanda.