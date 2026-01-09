Questo pomeriggio, intorno alle 15, un’auto è andata a fuoco in Via Mazzini ad Alghero, richiedendo l’intervento immediato della squadra dei vigili del fuoco del distaccamento locale.

Nonostante il pronto arrivo degli uomini del 115, le fiamme hanno minacciato un furgoncino e un quadriciclo parcheggiati vicino, surriscaldando anche la facciata della palazzina adiacente.

Fortunatamente non si registrano feriti. Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento. Per garantire la sicurezza e regolare il traffico nella zona, sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale.

L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato danni maggiori ai veicoli e all’edificio, limitando il rogo a un’area circoscritta.