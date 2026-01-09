Una palazzina di tre piani in via Alivia, nel quartiere Luna e Sole a Sassari, è stata evacuata questo pomeriggio dai vigili del fuoco a causa del cedimento del tetto.

L’allarme è scattato dopo il crollo di alcune pignatte del solaio. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, che hanno verificato la stabilità dell’edificio e, per precauzione, hanno deciso di far evacuare tutti gli occupanti.

Le operazioni di evacuazione e i controlli statici sono ancora in corso. La via è stata chiusa al traffico per consentire ai vigili di operare in sicurezza.