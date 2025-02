Era stato fermato dai Carabinieri della Stazione di Lunamatrona per un semplice controllo, dopo essere stato notato mentre utilizzava il cellulare alla guida. Tuttavia, il suo stato psicofisico ha insospettito i militari, che hanno deciso di sottoporlo al test etilometrico.

Il controllo, eseguito dai Carabinieri del NORM di Mogoro, ha rivelato un tasso alcolemico superiore al doppio del limite consentito, fissato dalla legge a 0,5 g/l. Per questo motivo, un autista 43enne di Lunamatrona è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.

Alla luce delle risultanze dell’accertamento, i militari hanno proceduto al ritiro della patente, che è stata inviata alla Prefettura di Cagliari per i provvedimenti del caso. L’auto, che non apparteneva all’uomo, è stata riconsegnata alla legittima proprietaria.

L’episodio evidenzia ancora una volta l’importanza dei controlli stradali per prevenire incidenti e garantire la sicurezza alla guida, contrastando i pericoli legati all’abuso di alcol e alla distrazione al volante.