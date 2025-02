Nella serata di ieri, martedì 4 febbraio, i Carabinieri della Stazione di Sanluri hanno denunciato un agricoltore 50enne di Samassi durante un servizio di controllo del territorio, segnalandolo alla Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. L'uomo si trova attualmente in stato di libertà.

Durante il controllo, i militari hanno notato un comportamento sospetto mentre l'agricoltore si trovava a bordo della sua Fiat Punto e hanno deciso di eseguire una perquisizione più approfondita. Durante la perquisizione, è stato trovato un coltello a serramanico all'interno dell'auto e successivamente è stata scoperta una bustina con 0,2 grammi di cocaina nella tasca dei pantaloni dell'uomo. Il materiale sequestrato è stato custodito presso la Stazione Carabinieri di Sanluri in attesa di analisi e accertamenti.

L'agricoltore è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per il possesso del coltello e segnalato alla Prefettura di Cagliari per la detenzione di sostanze stupefacenti a uso personale.