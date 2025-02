Un'ampia operazione antidroga è stata condotta oggi, mercoledì 5 febbraio, dal comando provinciale dei Carabinieri di Rimini in diversi territori, con il supporto dei reparti competenti.

L'operazione ha coinvolto oltre 200 militari nell'esecuzione di provvedimenti cautelari emessi dalla gip Raffaella Ceccarelli su richiesta del sostituto procuratore Davide Ercolani di Rimini, nei confronti di 39 indagati.

I Carabinieri hanno individuato due gruppi distinti attivi nel traffico di droga e in furti nelle abitazioni, inclusi gli autori di una rapina avvenuta in Riviera. Durante l'operazione sono inoltre stati sequestrati 250 chili di cocaina e diverse quantità di hashish.

Uno dei gruppi sotto indagine potrebbe essere coinvolto nel furto avvenuto nella casa di Pierina Paganelli lo scorso 29 dicembre. Questa è una delle ipotesi seguite attivamente dai carabinieri di Rimini, guidati dal sostituto procuratore Davide Ercolani.

Secondo gli investigatori, tra i vari furti attribuiti agli indagati potrebbe esserci anche quello avvenuto nell'appartamento ancora sigillato della donna uccisa in via del Ciclamino a Rimini il 3 ottobre del 2023. I ladri che sono entrati nella casa di Pierina lo hanno fatto attraverso la finestra del balcone e, dopo aver aperto una piccola cassaforte, sono usciti dalla porta principale rompendo i sigilli della Polizia di Stato. Successivamente, la cassaforte aperta è stata ritrovata in un campo vicino a via Del Ciclamino.