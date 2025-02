Nella giornata odierna, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cagliari hanno arrestato un uomo di 58 anni, senza lavoro e senza dimora fissa, per tentato furto in una casa nel quartiere di Is Mirrionis.

La pensionata proprietaria dell'abitazione ha chiamato il numero di emergenza 112 quando ha notato l'uomo nel cortile e i Carabinieri sono intervenuti prontamente, sorprendendo il sospettato mentre cercava di rubare alcuni oggetti.

Dopo l'identificazione, è emerso che l'uomo era già noto alle autorità. La vittima ha presentato denuncia e l'arrestato sarà processato con rito direttissimo. Questo episodio sottolinea l'importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine nel contrastare i reati e mantenere la sicurezza della comunità.