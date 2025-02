Durante la mattinata del 30 gennaio scorso, i Carabinieri delle Stazioni di Sorgono, Tonara e Ovodda in Sardegna, insieme al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tonara, hanno arrestato un allevatore di 41 anni, residente a Sorgono e con precedenti penali, per detenzione di arma clandestina e illegali esplosivi.

L'operazione è stata eseguita con il supporto del Nucleo cinofili dello Squadrone Cacciatori Sardegna di Abbasanta. La perquisizione è iniziata nell'appartamento e si è estesa all'ovile dell'uomo situato nell'agro di Sorgono, producendo risultati positivi. Durante l'operazione, le forze dell'ordine hanno scoperto 4 bombe carta di varie dimensioni contenenti polvere pirica, tra cui una di oltre 700 grammi ad alto potenziale distruttivo, insieme a 10 artifizi pirotecnici di categoria F4 destinati solo a persone autorizzate, noti come "pirotecnici abilitati".

I Carabinieri hanno rinvenuto nello stesso contesto un'arma da fuoco, un revolver sprovvisto di marchio o numero di serie, insieme a una cartuccia calibro 30. Gli Artificieri antisabotaggio del Comando Provinciale di Nuoro sono intervenuti immediatamente per distruggere il materiale esplosivo, che ammontava a 1,5kg. La pistola e le munizioni sono state sequestrate, mentre l'uomo è stato arrestato e trasferito presso la Casa di Reclusione di Oristano su disposizione dell'Autorità Giudiziaria della Procura della Repubblica del Tribunale di Oristano. L'arresto è stato convalidato e l'allevatore è rimasto in custodia cautelare in carcere.