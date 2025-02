Nel corso della mattinata di oggi i Carabinieri della Stazione di Santadi hanno individuato e assistito quattordici cittadini extracomunitari presumibilmente di nazionalità algerina, giunti di recente sulla costa di Porto Pino, vicino ai parcheggi della spiaggia.

Questo intervento è stato attuato in seguito a una segnalazione della Centrale Operativa. Tra le persone soccorse c'erano dieci uomini, due donne e due minori, tutti in buone condizioni di salute. Non è stata trovata alcuna traccia dell'imbarcazione utilizzata per lo sbarco.

Dopo le procedure di identificazione e i controlli medici standard, i migranti sono stati trasferiti al Centro di Prima Accoglienza di Monastir (CA) con l'assistenza di una ditta convenzionata e sotto scorta militare. La Stazione Carabinieri di Santadi ha informato l'Autorità Giudiziaria competente che sta conducendo le indagini in merito alla situazione.