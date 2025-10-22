È emergenza pediatri nel Sarrabus-Gerrei, dove decine di famiglie sono rimaste senza medico dopo il trasferimento di uno dei due pediatri dell’Asl in servizio nella zona. I bambini di Muravera, Villaputzu, Castiadas, San Nicolò Gerrei, Ballao ed Escalaplano sono stati assegnati d’ufficio all’unico specialista rimasto, il dottor Gianni Sanna, già oberato di pazienti e prossimo alla pensione.

“Mio figlio era seguito dalla dottoressa che ha chiesto il trasferimento – racconta la mamma di un bimbo con problemi respiratori –. Ci hanno dirottato al dottor Sanna, ma non riesce a seguire tutti. Io posso permettermi di pagare un pediatra privato, ma non è giusto: il pediatra ci spetta di diritto.” La donna, residente a Muravera, spiega che molte mamme si sono organizzate per incontrare il sindaco: “La verità è che non ci sono pediatri, e i bandi per la zona sono andati deserti.”

L’unica alternativa resta infatti il dottor Marco Falchi, pediatra libero professionista che riceve a pagamento, una soluzione però insostenibile per molte famiglie.

Il sindaco di Muravera, Salvatore Piu, ha espresso vicinanza ai genitori e si è detto pronto a intervenire: “È inaccettabile che le famiglie debbano scegliere tra pagare un pediatra o restare senza cure. Stiamo lavorando con la Asl per individuare soluzioni rapide e, in attesa di nuovi incarichi, valuteremo forme di sostegno economico per chi non può permettersi visite private. I bambini del Sarrabus-Gerrei non possono essere lasciati soli.”